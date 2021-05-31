Симферополь, , 11:26 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 31 мая. Сутками ранее было зафиксировано 98 случаев заражения.

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За прошедшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 16 пациентов. Зарегистрировано три новых смерти от ковида. В стационарах региона с коронавирусом и пневмонией остаются 1536 человек, 320 лечатся дома.

С начала пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 43 482 человек, выздоровели 40 464 человек, 1 353 пациентов скончались.