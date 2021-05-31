Москва, , 11:24 — REGNUM Развитие децентрализованных финансов давно превратило SWIFT в «музей под открытым небом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал рассуждения российских дипломатов о том, что РФ может быть отключена от международной системы SWIFT.

«Примером отключения от SWIFT является Иран, который крайне тяжело экономически пережил этот факт, но основной удар по его экономике был нанесен в результате санкций против компаний нефтяной и газовой промышленности, — сказал Ордов. — Вот подобный сценарий для России был бы шокирующим. Однако развитие децентрализованных финансов давно превратило SWIFT в «музей под открытым небом». Поэтому замена SWIFT никакой технологической проблемы не представляет. Но для российского регулятора в такой ситуации непреодолимой становится проблема сохранения централизованной системы».

Как полагает Ордов, именно это пугает российские власти, так как высок риск выхода существенной доли российской платежной системы из сферы регулирования со стороны ЦБ РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, чем для РФ на самом деле опасно отключение от SWIFT.

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