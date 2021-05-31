Турочакский район, Алтай, , 11:24 — REGNUM Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими и росгвардейцами пресекли деятельность по незаконному изготовлению и продаже оружия в Республике Алтай. В совершении преступлению обвиняется житель села Яйлю Турочакского района, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Как отмечается, у мужчины по итогам обыска изъято 15 винтовок и гладкоствольных ружей, пистолеты Макарова, ПСМ, «Глок», два револьвера, а также пять стволов для пистолетов, более 2 тыс. боеприпасов и так далее. Кроме того, у него нашли более 20 единиц холодного оружия с нацистской символикой, нацистскую литературу и человеческие останки.

По данным ФСБ, сельчанин занимался модернизацией и незаконным изготовлением нарезного оружия из гражданских образцов для дальнейшей продажи. Мужчина был задержан при попытке сбыть очередную партию оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по итогам масштабной спецоперации в 25 регионах России было выявлено около 100 подпольных оружейников, изъято 385 единиц оружия.

Подробнее: ФСБ пресекла деятельность около 100 подпольных оружейников в 25 регионах РФ