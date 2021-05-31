Якутск, , 11:24 — REGNUM Председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев объявил о своём намерении покинуть пост и перейти во вновь созданный Конституционный Совет при Госсобрании республики, об этом в своём телеграм-канале сообщил 31 мая депутат Павел Ксенофонтов.

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Депутат написал, что Гоголев встретился с группой депутатов и объявил о своём решении.

«Петр Васильевич отличный юрист, знает все тонкости конституционного строительства государства. Уверен, что в его лице мы получим отличного защитника Конституции Республики Саха», — написал Ксенофонтов.

Он отметил, что говорить о кандидатах на пост спикера Госсобрания пока рано. Глава республики Айсен Николаев должен внести кандидатуры в Конституционный совет, а депутаты изберут председателя большинством голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Государственного собрания Якутии в дистанционном формате под председательством Петра Гоголева 26 мая рассмотрели законопроект «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)».