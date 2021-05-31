Москва, , 11:23 — REGNUM Санкционная воронка, в которую рискует угодить российская экономика, может погрузить на дно весь банковский сектор и международную торговлю РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, который предупредил о вероятности вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль», направленную против России.

«Термин «санкционная спираль», которую использовал сотрудник МИД РФ, не совсем точна, а в применении к предполагаемому отключению России от SWIFT, точнее будет говорить о «санкционной воронке», которая способна утащить на дно весь банковский сектор и международную торговлю, — сказал Ордов. — В рамках «импортозамещения» создание российского аналога SWIFT никакой проблемы не представляет, но отключение от этой частной коммерческой системы будет шагом политическим, поэтому решать придется не технологические вопросы обеспечения международных транзакций, а готовность и желание контрагентов эти транзакции осуществлять. Возможно, что именно поэтому мы получаем эту новость не от финансовых структур правительства, а от сотрудника МИД РФ, которые прекрасно помнят постулат Черчилля: «Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Биричевский заявил, что угрозы отключить Россию от международной системы SWIFT звучат из-за рубежа всё чаще.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ предупредил об угрозе вовлечения системы SWIFT в «спираль санкций»