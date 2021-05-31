Новосибирск, , 11:23 — REGNUM В Новосибирской области посевная кампания вышла на финишную прямую. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства региона.

В минсельхозе подчеркнули, что техническая модернизация и меры господдержки позволили аграриям провести посевную рекордно быстро.

«На данный момент яровой сев в Новосибирской области выполнен на 85% процентов. Три района — Сузунский, Купинский и Маслянинский полностью завершили посевную, — уточнил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. — Таких высоких темпов сева в нашей области еще не фиксировалось».

Министр отметил, что на сегодняшний день в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» уже доведено до получателей более 1,6 млрд рублей средств господдержки.