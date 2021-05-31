Москва, , 11:23 — REGNUM В 2020 году школы вернулись к очному режиму образования, как только это позволила эпидемиологическая ситуация. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Дмитрий Кравцов.

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«Мы говорили в прошлом учебном году, когда началась пандемия, что как только позволит эпидемиологическая ситуация, школы вернутся с домашнего обучения, дистанционного обучения, к очному формату. И так это произошло — с 1 сентября школы приступили к очному режиму», — сказал Кравцов.

По его словам, в течение завершившегося учебного года в целом по России «были закрыты в целом 10−12 школ», согласно мониторингу ведомства.