Москва, , 11:21 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8475 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи зафиксированы в 83 регионах, у 13,2% пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Среди регионов лидируют две столицы — Москва и Санкт-Петербург. В них подтверждено 2614 и 822 новых случаев соответственно. Также в первой тройке оказалось Подмосковье — 752 выявленных заражения.

За сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 339 человек, выздоровели 6715 ковид-пациентов.

Всего в России выявлено 5 071 917 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. 4 684 585 человек уже поправили своё здоровье. Зафиксирован 121 501 летальный исход.