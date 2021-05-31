Вашингтон, , 11:20 — REGNUM На фоне недавнего обострения между Израилем и Палестиной, в рамках которого положения последней лишь ухудшилось, США должны положить конец безусловной экономической, военной и дипломатической поддержки Тель-Авива, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета. Стивен Уолт в статье, вышедшей 27 мая в Foreign Policy.

«Преимущества этой политики равны нулю, а затраты высоки и продолжают расти. Вместо особых отношений США и Израилю нужны нормальные», — подчеркнул эксперт.

По его словам, прежде существовали причины для особого характера отношений между двумя странами, в том числе моральные и политические, в частности, ответ на многовековой антисемитизм христианского Запада, а также тот факт, что Израиль был единственной демократией на Ближнем Востоке. Однако теперь все они ушли в прошлое: правительство страны независимо от правящей партии продолжает расширение поселений, отказывает палестинцам в предоставлении политических прав, а также относится к ним как гражданам второго сорта.

Более того, не может Израиль больше считаться и таким же ценным стратегическим партнером США, каким он был во время Холодной войны, когда нужно было сдержать влияние СССР на Ближнем Востоке.

«Между тем расходы на поддержание особых отношений продолжают расти. Критики поддержки Израиля со стороны США нередко начинают с военной и экономической помощи на сумму более $3 млрд, которую Вашингтон предоставляет Израилю каждый год, хотя в настоящее время Израиль является богатой страной, чей доход на душу населения занимает 19-е место в мире. Несомненно, есть более эффективные способы потратить эти деньги, но это капля в море для Соединенных Штатов, страны с экономикой в $21 трлн. Реальная цена особых отношений носит политический характер», — подчеркнул Уолт.

Дело в том, что из-за безусловной поддержки Израилем США всё труднее занимать позицию морального авторитета на международной арене. Кроме того, Вашингтон уделяет слишком непропорциональное внимание в своей внешней политике Израилю, тогда как и у президента Джо Байдена, и членов его администрации есть более важные дела: изменение климата, Китай, пандемия, вывод войск из Афганистана, восстановление экономики и множество более серьезных проблем.

«Если бы у Соединенных Штатов были нормальные отношения с Израилем, Вашингтон бы уделял этим отношениям заслуженное внимание, но не более того», — подчеркнул аналитик.

Затем из-за своей поддержки Израиля США сложнее решать иные дипломатические задачи на Ближнем Востоке. Так, для администрации США было бы гораздо проще решить проблему ядерной программы Ирана, если бы она не сталкивалась с постоянной оппозицией со стороны израильского правительства. Стремление защитить Еврейское государство также подталкивает Вашингтон к тому, чтобы поддерживать отношения с рядом других ближневосточных государств, что имеет мало смысла со стратегической или моральной точки зрения.

Из-за особых отношений Израиля США оказались в ситуации, когда они стали целью для международного терроризма: Усама бен Ладен и другие ключевые фигуры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) четко дали понять, что за их решением нанести удар по «далекому врагу» стояли поддержка США Израиля и жестокого обращения Тель-Авива с палестинцами.