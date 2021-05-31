Вашингтон, 31 мая 2021, 11:20 — REGNUM На фоне недавнего обострения между Израилем и Палестиной, в рамках которого положения последней лишь ухудшилось, США должны положить конец безусловной экономической, военной и дипломатической поддержки Тель-Авива, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета. Стивен Уолт в статье, вышедшей 27 мая в Foreign Policy.
«Преимущества этой политики равны нулю, а затраты высоки и продолжают расти. Вместо особых отношений США и Израилю нужны нормальные», — подчеркнул эксперт.
По его словам, прежде существовали причины для особого характера отношений между двумя странами, в том числе моральные и политические, в частности, ответ на многовековой антисемитизм христианского Запада, а также тот факт, что Израиль был единственной демократией на Ближнем Востоке. Однако теперь все они ушли в прошлое: правительство страны независимо от правящей партии продолжает расширение поселений, отказывает палестинцам в предоставлении политических прав, а также относится к ним как гражданам второго сорта.
Более того, не может Израиль больше считаться и таким же ценным стратегическим партнером США, каким он был во время Холодной войны, когда нужно было сдержать влияние СССР на Ближнем Востоке.
Дело в том, что из-за безусловной поддержки Израилем США всё труднее занимать позицию морального авторитета на международной арене. Кроме того, Вашингтон уделяет слишком непропорциональное внимание в своей внешней политике Израилю, тогда как и у президента Джо Байдена, и членов его администрации есть более важные дела: изменение климата, Китай, пандемия, вывод войск из Афганистана, восстановление экономики и множество более серьезных проблем.
Затем из-за своей поддержки Израиля США сложнее решать иные дипломатические задачи на Ближнем Востоке. Так, для администрации США было бы гораздо проще решить проблему ядерной программы Ирана, если бы она не сталкивалась с постоянной оппозицией со стороны израильского правительства. Стремление защитить Еврейское государство также подталкивает Вашингтон к тому, чтобы поддерживать отношения с рядом других ближневосточных государств, что имеет мало смысла со стратегической или моральной точки зрения.
Из-за особых отношений Израиля США оказались в ситуации, когда они стали целью для международного терроризма: Усама бен Ладен и другие ключевые фигуры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) четко дали понять, что за их решением нанести удар по «далекому врагу» стояли поддержка США Израиля и жестокого обращения Тель-Авива с палестинцами.