Нур-Султан, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 1405 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщили в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

По темпам распространения инфекции лидирует Карагандинская область, где выявили 323 новых носителя коронавируса, в Алма-Ате — 230, Нур-Султане — 172. Общее число случаев заражения достигло 386 549.

Отметим, третья волна коронавируса в Казахстане началась в начале марта 2021 года. Она стала самой масштабной с начала пандемии. Заболеваемость стала снижаться в начале мая. Наибольший прирост новых носителей составил 2,9 тыс. случаев в конце апреля.