Липецк, , 11:20 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с липецкой командой по регби, которая в этом году стала серебряным призёром всероссийского чемпионата высшей лиги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе администрации региона.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с липецкой командой по регби Пресс-служба администрации Липецкой области

Представители Липецкой области впервые стали участниками чемпионата высшей лиги по регби, и сразу заняли вторе место. Теперь липецкая команда может перейти на следующий этап и заявиться для участия в Премьер-лиге, правда, для этого нужно соответствующее финансирование.

«Думаю, что надо заявляться в Премьер-лигу. У вас есть все шансы хорошо выступить и достойно представить наш регион. Обязательно обсудим возможность дополнительного финансирования клуба и поддержим вас», — сказал Игорь Артамонов.

Липецкая команда по регби создана в 2003 году, в её состав входят только местные спортсмены. Трое из них приглашены в сборную России. Игорь Артамонов назвал это хорошим достижением. В регионе, по словам тренера команды, интерес к этому виду спорта также растёт, особенно среди детей. Глава администрации области поддержал инициативу по развитию этого спорта — только в этом году в Липецкой области откроется три секции для регбистов, в Ельце, Липецком районе и в городе Грязи.