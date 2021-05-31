Липецк, 31 мая, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Липецке в третий раз состоялся Липецкий полумарафон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Полумарафон проводится по инициативе главы региона Игоря Артамонова. 30 мая в забеге на разные дистанции приняли участие более 2,5 тысячи человек. Ведущим стал известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в Липецком полумарафоне

В полумарафоне приняли участие представители 94 городов, самому младшему спортсмену исполнилось два года, самому старшему — 73 года. В марафоне участвовал и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов — он преодолел дистанцию в один километр вместе с липецкими юнармейцами.

«Я обещал ребятам, что пробегу с ними в этом году, и сегодня мы вместе вышли на старт», — прокомментировал Игорь Артамонов.

«Липецкий полумарафон развивается и, главное, что людям нравится. Уровень проведения уже совсем другой. Приятно, что спортсмены из десятков российских городов приезжают к нам. Уверен, что у нашего полумарафона большое будущее», — сказал Игорь Артамонов, отметив, что администрация области будет поддерживать подобные спортивные события.

В рамках полумарафона состоялось семь забегов на разные дистанции, участвовали самые маленькие спортсмены и профессионалы, а также липчане с особенностями здоровья. Для них организовали «Забег безграничных возможностей».

«С каждым годом в Липецком полумарафоне всё больше участников. Это говорит о высоком уровне события. Замечательно, что большое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Это большое и хорошее дело», — прокомментировал Дмитрий Губерниев.