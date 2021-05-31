Абакан, , 11:15 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — отменён противопожарный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в мэрии города.

Уточняется, что в Абакане установились благоприятные климатические условия, а также убраны мусор и сухая растительностью. Снизилось количество штормовых ветров.

Противопожарный режим отменён постановлением администрации города. Однако горожанам рекомендуют строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 10 апреля ввели особый противопожарный режим.

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