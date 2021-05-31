Петрозаводск, , 11:33 — REGNUM Пожар в старейшем отеле в центре Петрозаводска мог начаться в номере на мансарде. Об этом 31 мая сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Карелии Денис Бахилин на планерном совещании в мэрии города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, пожар в столице Карелии произошел 30 мая в 19:38 мск в гостинице «Северная» на улице Ленина, 21. Из-за ЧП было эвакуировано 49 человек, обошлось без погибших и пострадавших. Для ликвидации пожара было привлечено от МЧС 41 человек, 18 единиц техники. К 20:55 мск пожар удалось локализовать. Площадь пожара составила 500 кв. метров.

«На четвертом этаже здания гостиницы, это мансардный этаж, где находились помещения для проживания посетителей. В одной из комнат произошло возгорание, все пожарные системы были исправны, в то же время поступило об этом сообщение нам на пульт, — рассказал Бахилин. — Ранг пожара был поднят до второго».

По его словам, сгорела одна комната, которая состояла из двух помещений, а также небольшая часть коридора. Причины пожара пока неизвестны, всю ночь на месте ЧП работала следственная группа.

«Рассматриваются две причины пожара: электрика и неосторожное обращение с огнем посетителей того помещения, где произошел пожар», — добавил Бахилин.

Как отметил мэр города Владимир Любарский, «катастрофических» повреждений здания нет. Кроме того, глава города поручил своей администрации премировать пожарных, которые принимали участие в ликвидации пожара.

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