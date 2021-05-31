Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM На Ростовскую область вновь надвигается непогода. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, на Дону пройдут ливни с градом и шквалистым усилением ветра.

Штормовое предупреждение будет действовать в Ростовской области в течение дня 1 июня, а также в течение суток 2 и 3 июня. Синоптики обещают сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20−23 метров в секунду.

При этом в ряде территорий Ростовской области ожидаются сильные ливни.