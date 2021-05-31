Гамбург, Германия, , 11:17 — REGNUM Утром в понедельник, 31 мая, в офисном здании Гамбурга прогремел взрыв. Об этом 31 мая сообщает немецкая газета Bild.

Взрыв прогремел в 04:30 утра по местному времени в одном из офисном зданий в Гамбурге. Отмечается, что при взрыве рухнули внешние стены здания.

По данным пожарной команды, прибывшей на место взрыва, в здании находился мужчина. Он стоял у окна на первом этаже. Мужчина получил ранение и после оказания первой помощи был доставлен в специальную клинику.

На месте происшествия все еще работают спасатели. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Близлежащая Гамбургер-штрассе закрыта для движения.

Напомним, 30 мая 2021 года в Екатеринбурге при штурме квартиры мужчины, открывшего по прохожим стрельбу, прогремел взрыв. Стрелок успел ранить мужчину и девочку. Подозреваемый в стрельбе задержан.

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