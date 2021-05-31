Москва, , 11:14 — REGNUM В случае введения Европейским союзом экономических санкций в отношении Белоруссии, российская сторона будет помогать республике и защищать её. Об этом 31 мая заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции», — сказал он.

Также глава департамента МИД РФ подчеркнул, что вначале нужно провести расследование того, что произошло, а уже потом думать над тем, как на это реагировать, «а не делать поспешные заявления».

При этом Биричевский указал, что Москва исходит из того, «чтобы не принимать импульсивных мер» и это, в частности, касается транзита российского газа через белорусскую территорию.

«Надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах», — пояснил он.

«Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать», — также указал глава департамента российского МИД, комментируя возможность зеркального ответа Москвы на введение ЕС санкций в отношении Белоруссии, которые затронут транзит российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что международная система совершения платежей SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.