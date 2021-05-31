Москва, , 11:12 — REGNUM В российских школах модернизировали более пяти тысяч столовых и около 10 тысяч пищеблоков. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«В этом году было выполнено поручение президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся младших классов. Мы готовимся к реализации этого поручения с начала следующего учебного года. Напомню, что все 100% младшеклассников были обеспечены бесплатными горячими завтраками — это свыше семи миллионов детей. При этом модернизировано было свыше пяти тысяч школьных столовых и порядка 10 тысяч школьных пищеблоков», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что в мониторингу процедуры организации питания младших классов горячей пищей активно привлекаются родители.