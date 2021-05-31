Щелковский район, Московская область, , 11:12 — REGNUM В Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тел четырёх человек. Об этом 31 мая сообщается на сайте СК.

По данным следствия, в подмосковном Щёлково в квартире жилого дома найдены тела 40-летней женщины и двоих подростков (17 и 11 лет) с множественными ранениями. Кроме того, обнаружено тело 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений, рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

Изъяты телефоны умерших, опрошены родственники, рассказали в СК. Также запланировано проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

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