Саратов, , 11:11 — REGNUM В Саратове в отношении восьми человек в возрасте от 16 лет до 21 года возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества») и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

По версии следствия, в 2020 году четверо молодых людей, двое из которых придерживаются националистических взглядов, а двое считают себя приверженцами проукраинского движения, создали экстремистское сообщество.

Целью деятельности группировки они ставили подготовку и совершение насильственных действий в общественных местах против неопределенного круга лиц по мотивам «политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе». При этом организаторы банды искали, в том числе в сети интернет, единомышленников, которые также будут участвовать в преступлениях.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, а также одежда с экстремистской атрибутикой.

Трое подозреваемых заключены под стражу, один — направлен под домашний арест. В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и направленные на закрепление доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге сотрудниками центра по противодействию экстремизму пресечена попытка призывов к ненависти и вражде в среде футбольных болельщиков путём распространения в интернете видеоматериала, в содержании которого усматривались признаки возбуждения «околофутбольной» агрессии. Распространение контента осуществлялось с личной страницы члена одного из неформальных объединений болельщиков радикальной направленности, жителя города Калуги 2001 года рождения. Материалы были направлены прокурору Калуги для возбуждения административного производства. Постановлением Калужского районного суда молодой человек был признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание виде административного штрафа.

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