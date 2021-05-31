Москва, , 11:13 — REGNUM Школьные выпускные в 2021 году могут быть проведены в очном формате. Такую возможность 31 мая допустил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Минпросвещения отметил, что последние звонки, где это было возможно, провели в очном формате. Также могут быть организованы и школьные выпускные.

«Хочу пожелать всем здоровья. Мы надеемся, что и выпускные вечера также пройдут в очном режиме», — сказал Кравцов.

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