Уфа, , 11:14 — REGNUM Уголовное дело возбудили после падения футбольных ворот на ребенка в Уфе. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, 24 мая текущего года на улице Рихарда Зорге 12-летний мальчик играл на площадке рядом с домом. Во время игры, ребенок повис на перекладине футбольных ворот. В итоге ворота опрокинулись и упали на несовершеннолетнего. Ребенок получил травму головы, его срочно доставили в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Расследование дала продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в реке обнаружили тело пропавшего подростка.