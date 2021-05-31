Щёлково, Московская область, , 11:12 — REGNUM Следователи обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома в подмосковном Щёлкове тела четырех человек, двое из которых дети. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Отмечается, что 30 мая в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

В ведомстве уточнили, что квартира расположена на десятом этаже, входная дверь — металлическая и была закрыта изнутри, окна открыты на небольшое проветривание. С места преступления следователи изъяли электронную технику, а также пустую бутылку из-под уксусной кислоты, которая находилась вблизи тела мужчины.

По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в гостинице на территории села Юдино Одинцовского городского округа Московской области был обнаружен труп женщины. На теле были обнаружены повреждения в области лица и шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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