Москва, , 11:10 — REGNUM В 2021 году в России продолжат расти цены на рынке как первичного, так и вторичного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUMM 31 мая заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

«В 2020 году и в начале 2021 года резко вырос интерес на вторичном рынке недвижимости, — отметила она. — В апреле 2020 года была введена льготная ипотека на новое строительство, которая поддержала спрос и оживила рынок строительства, несмотря на пандемию. Рост цен на новостройки и оживление кредитных программ вызвали спрос на вторичном рынке. Росту продаж способствовало и падение курса рубля, снижение ставок по депозитам. Чтобы сберечь инвестиции от инфляции, капиталы вкладывали в недвижимость».

Как предположила Иванкина, судя по цифрам 2021 года, цены продолжат расти и на первичном, и на вторичном рынке, хотя не столь высокими темпами, как в 2020 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Школьная также спрогнозировала, что в России продолжит расти спрос на вторичное жилье.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 70% жителей РФ не готовы покупать жилье на стадии строительства