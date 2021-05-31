Москва, , 11:08 — REGNUM В России продолжит расти спрос на вторичное жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«Что касается роста спроса на вторичное жилье, то 2020 год только усилил тренд последних лет. Спрос на жилье, находящееся на стадии строительства, неуклонно снижался и смещался от стадии котлована ближе к этапам завершения стройки, — сказала Школьная. — Да, рост интереса к жилью, уже введенному в эксплуатацию, продолжится. Этому будут способствовать сразу несколько причин. Во-первых, переход на проектное финансирование снизил необходимость для застройщиков в привлечении инвестиций на ранних этапах строительства. В связи с этим застройщикам нет веских причин давать большие скидки, а покупателям нет смысла замораживать свои деньги на этапе стройки. Во-вторых, скандалы с обманутыми дольщиками, срывы сроков и низкое качество строительства и отделки нанесли серьезный ущерб репутации застройщиков».

Как пояснила Школьная, покупатели жилья не доверяют застройщикам на слово, предпочитают увидеть продукт высокой степени готовности перед тем, как принять решение о покупке.

«Согласно прошлогоднему исследованию НАФИ, 68% жителей РФ ни при каких обстоятельствах не рассматривают покупку жилья на стадии строительства, — отметила экономист. — В-третьих, все больше потенциальных покупателей осознает, что покупка жилья в жилом комплексе, где квартиры сдаются без отделки (таких пока большинство), означает несколько лет «наслаждения» отделочными работами у соседей. Соответственно, кто не хочет жить в режиме стройки, предпочтут жилье, построенное минимум три года назад. В-четвертых, стоит отметить низкое качество планирования территорий, высокую плотность застройки, недостаточную оснащенность социальной и коммерческой инфраструктурой современных ЖК».

Все эти факторы, как заявила экономист, приводят к тому, что наиболее платежеспособный спрос смещается в сторону более старых жилых комплексов, где таких проблем нет или они менее выражены, и в сектор частного домостроения, доля которого в 2020 году достигла рекордных 48,4% от общего объема ввода жилья в эксплуатацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Надежда Седова заявила, что в России спрос на вторичное жильё будет аналогичен ситуации 2016−2019 годов.

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