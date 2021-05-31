Москва, , 11:08 — REGNUM Россия в период пандемии коронавируса показала себя с положительной стороны в сфере работоспособности базовых структур, из-за чего многие смотрят на неё с этой точки зрения. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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«Многие игроки [во всём мире] стали понимать, что нужно больше диверсифицироваться: нельзя класть все яйца в одну корзину, нельзя оперировать только устоявшимися связями, нужно иметь новые связи, новые площадки и новые точки опоры. А поскольку Россия показала себя в пандемию, чтобы про нас ни говорили, очень хорошо с точки зрения сохранения работоспособности базовых структур — в отличие от Европы и тех же самых Соединенных Штатов, — то, конечно, сейчас многие смотрят на Россию с этой точки зрения», — сказал Белоусов.

По его словам, ситуация с пандемией коронавируса, которая началась весной 2020 года, «послужила триггером и таким ускорителем, катализатором, если угодно, очень многих процессов, которые и так шли»: «Самая очевидная вещь — цифровизация. У нас все бросились сейчас в цифровизацию. Целые сферы нашей жизни, где мы бы, наверное, [в отсутствие пандемии коронавируса] десятилетиями занимались развитием «цифры», генерацией и обработкой данных, там сейчас это буквально происходит за год, даже за месяцы. Мы никогда раньше не смогли бы довести до людей или до малого бизнеса, до такого количества людей, до десятков миллионов человек, буквально за месяц денежные средства так, как мы это делали в прошлом году».