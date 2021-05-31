Тбилиси, , 11:13 — REGNUM Сотрудников турецкой компании Enka, которые строят Намахваньскую гидроэлектростанцию в ущелье реки Риони (Имеретия), на место строительства начали доставлять в полицейских машинах. Об этом, как сообщает 31 мая агентство «Новости Грузия», заявил журналистам лидер движения «Защитники Риони» Варлам Голетиани.

Протестующие недалеко от Кутаиси блокировали дороги, которые ведут к месту строительства ГЭС, но активисты пропускают автотранспорт местных жителей и правоохранителей. По словам Голетиани, на полицейских пикапах начали провозить сотрудников турецкой компании.

«Мы не собираемся вступать в противостояние с полицией, — сказал лидер движения. — Но общество должно знать, что полиция абсолютно вышла за пределы закона. Её функция заключается не в том, чтобы возить сотрудников компании».

Голетиани добавил, что протестующие продолжат блокировать дороги, чтобы не проехала строительная техника.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют Enka строить электростанцию и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава.

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