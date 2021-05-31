Белгород, 31 мая 2021, 11:09 — REGNUM Директор муниципального управления «Белгорблагоустройство» Александр Немыкин покинул свой пост. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе мэрии.
Чиновник уволился по собственному желанию. Мэр Юрий Галдун утром встретился с активом сотрудников «Белгорблагоустройства», рассказал о кадровых изменениях, обсудил работу в летний сезон, закупку новой техники и повышение зарплат.
Новым руководителем «Белгорблагоустройства» назначен экс-директор муниципального учреждения «Горритуалсервис» Алексей Тикунов.