Волгодонск, Ростовская область, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области бывший руководитель муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Волгодонска попался на взятке почти в 3 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, директор учреждения более двух лет — с апреля 2018 года по август 2020 год — регулярно получал взятки от подчинённого за покровительство по службе, в том числе за помощь в карьерном росте. За весь период обвиняемый получил 2,9 млн рублей. Мужчина был арестован.

Материалы уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере переданы в суд. На всё имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 7,8 млн рублей.