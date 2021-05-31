Кызыл, , 11:04 — REGNUM В столице Тувы Кызыле 1 и 2 июня перекроют центральные улицы для движения транспортных средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, это связано с празднованием Дня защиты детей и открытия парада духовых инструментов III Международного фестиваля «Фанфары в Центре Азии».

Так, 1 июня будет приостановлено автомобильное движение по улице Ленина от улицы Каа-Хем до Площади Победы, а также от улицы Тувинских добровольцев до пересечения с улицей Гагарина. Улица Чульдум будет перекрыта от пересечения с улицей Щетинкина-Кравченко до улицы Ленина.

«2 июня с 08 до 12 часов будет перекрыто движение по ул. Ленина о пересечения ул. Каа-Хем до пересечения с ул. Интернациональная», — добавили в мэрии.

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