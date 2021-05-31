Бостон, США, , 11:04 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 141:126.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, записавший на свой счёт 42 очка. Также защитник Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 40 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Бруклина».

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