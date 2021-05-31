Москва, , 11:14 — REGNUM В десяти регионах России в 2021 году в экспериментальном формате начнут работать советники директоров школ по воспитанию. Об этом 31 мая заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«С сентября 2021 года советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями приступят к работе в десяти пилотных регионах. Это победители конкурса «Навигаторы детства», который мы проводили совместно с Российским движением школьников», — сказал Кравцов.

Также глава Минпросвещения отметил, что с 2021 года более 17 тыс. школ в России начали работать по своим индивидуальным планам воспитательной работы. С 1 сентября этот процесс будет запущен по всех школах страны.