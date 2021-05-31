Москва, , 11:03 — REGNUM Последний день месяца, 31 мая, характеризуется окончанием налогового периода продажи валюты экспортёрами, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Кроме того, многие участники рынка закрывают позиции, что ведёт к коррекции основного движения месяца.

Поскольку рубль в мае укреплялся, то сегодня, 31 мая, вероятно его некоторое ослабление. Этому может способствовать и приостановки снижения доллара на мировом рынке.

В то же время, позитив для российской валюты состоит в подъёме котировок нефти марки Brent выше $69 за баррель.

Это связано с ожиданиями встречи ОПЕК+ в начале недели и перспективами переговоров о снятии с Ирана эмбарго на поставки нефти в рамках ядерной сделки.

31 мая — выходной день в США и Великобритании. В связи с этим объёмы торгов на основных площадках будут ограничены. Это может дать эффект «тонкого рынка» с более высокой волатильностью на небольших объёмах.

Но вероятно, под воздействием противонаправленных факторов котировки рубля останутся в пределах текущего технического диапазона. Его актуальные границы на день: 72,80−73,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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