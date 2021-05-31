Москва, , 11:03 — REGNUM Акции ряда российских металлургических компаний подешевели на 1−6% после того, как первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов пообещал изъять у металлургов сверхдоходы в размере 100 млрд рублей. Об этом свидетельствуют 31 мая данные торгов.

Так, в 10:03 мск акции «Северстали» на Московской бирже торговались на отметке в 1652 рубля за акцию, падение составило 6,09%. Акции ММК упали на 1,93%, до 61,82 рубля за бумагу, акции НЛМК — на 1,69%, до 259,08 рубля, акции «Норникеля» — на 3,37%, до 26 220 рублей за бумагу.

Затем падение котировок замедлилось. Бумаги ММК в 10:25 торговались на отметке 62,445 рубля (-0,94%), для НЛМК отметка составила 261,42 рубля (-0,8%), для «Норникеля» — 26 492 рубля (-2,37%), для «Северстали» — 1676,4 рубля (-4,65%).

Как сообщало ИА REGNUM, Белоусов заявил, что металлургическим компаниям придётся вернуть в бюджет РФ сверхдоходы, полученные в период пандемии в том числе за счёт повышения цен на внутреннем рынке. Металлурги, по его словам, «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей.

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