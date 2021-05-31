Сеул, , 11:03 — REGNUM В Южной Корее намерены начать разработку платформ для запуска космических ракет-носителей с воздуха и моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт министерства обороны Южной Кореи, предоставленном 31 мая в Национальное собрание (парламент).

Данное решение было принято после того, как президент США Джо Байден и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились об отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км.

В документе отмечается, что новые способы запуска космических ракет могут включать использование самолётов и судов.

«Мы продолжим соблюдать международный режим нераспространения даже после истечения срока действия руководящих принципов», — говорится в отчёте.

Отметим, что в КНДР осудили договорённость между Сеулом и Вашингтоном по отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет.

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