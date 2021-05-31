Атланта, США, , 10:58 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:96.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, набравший 27 очков. У «Никс» 23 очка набрал Джулиус Рэндл.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Атланты».

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