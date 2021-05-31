Джакарта, , 10:57 — REGNUM Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто раскрыл стратегии Индонезии во время председательства в G20 в 2022 году, сообщает Antara.

«Пандемия усложняет проблемы, с которыми сталкивается форум», — заявил Аирлангга Хартарто.

Индонезия будет иметь право голоса в определении направления посткризисной глобальной экономики, в том числе в отношении стабильности международной финансовой системы.

Индонезия воспользуется преимуществами международной поддержки для развития человеческих ресурсов, расширения прав и возможностей женщин и молодежи, обеспечения вакцинами и подготовки системы здравоохранения к эпидемиям в будущем.

Саммит G20 планируют провести в ноябре 2022 года на Бали с соблюдением строгих санитарных протоколов. Ожидается, что в саммите примут участие около 6500 иностранных делегатов.

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