Ульяновск, , 10:56 — REGNUM В Ульяновской области для выработки коллективного иммунитета осталось привить ещё 466 тыс. жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 31 мая, заявила на заседании в правительстве исполняющая обязанности министра здравоохранения Анна Минаева.

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По её словам, на этой неделе в регионе нарастили темпы вакцинации от COVID-19, но при таких темпах для выработки коллективного иммунитета необходим будет один год.

Глава минздрава уточнила, что вакцинирование должны пройти 60% населения, то есть 595 тыс. жителей Ульяновской области. С учётом тех, кто уже сделал прививку, осталось вакцинировать ещё 466 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала прививочной кампании в Ульяновскую область передано 143 854 комплекта вакцин от COVID-19, первую прививку сделали 132 169 жителей. Двумя компонентами привились (то есть завершили иммунизацию) 101 798 человек.

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