Берлин, , 10:58 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в германской столице Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом 31 мая сообщает RFI.

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Отмечается, что накануне, 30 мая, самолет, направлявшийся из Дублина (Ирландия) в Краков (Польша), неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту.

В итоге воздушное судно совершило вынужденную посадку в Берлине, все пассажиры были эвакуированы, а багаж подвергся досмотру. Полицейские не обнаружили взрывчатых веществ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске был вынужден экстренно приземлиться самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Поступило сообщение, что на борту бомба.

В Минске с самолета были сняты Роман Протасевич (основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, также Протасевич воевал в Донбассе на стороне украинских боевиков) и гражданка РФ София Сапега (ее подозревают в в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии).

После этого Евросоюз, не дожидаясь расследования инцидента, закрыл небо для белорусской авиакомпании «Белавиа» и ввёл против Минска санкции.

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