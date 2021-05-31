Москва, , 10:57 — REGNUM До 2024 года в России планируется построить 1300 новых школ. Об этом 31 мая заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Минпросвещения отметил, что такие цифры предусмотрены в национальном проекте «Образование». На эти цели заложено 453,9 млрд рублей.

«Также планируется привлечение дополнительных внебюджетных средств в размере до 295 млрд рублей», — сказал Кравцов.

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