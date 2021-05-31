Минск, , 10:54 — REGNUM Обвинение гражданке России Софии Сапеге, задержанной в Минске 23 мая, будет предъявлено 31 мая. Об этом заявил адвокат Александр Филанович, сообщает ТАСС.

По его словам, Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии предъявит обвинение во второй половине дня 31 мая. В этот же день суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги.

Напомним, 28 мая суд Партизанского района Минска отказал удовлетворить жалобу на задержание Софии Сапеги. Она была задержана 23 мая в аэропорту Минска после вынужденной посадки самолета Ryanair.

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