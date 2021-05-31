Уфа, , 11:06 — REGNUM Глава Башкирии жестко раскритиковал работу по нанесению дорожной разметки на дорогах Башкирии. Об этом он заявил 31 мая на оперативном совещании в правительстве региона.

На заседании были продемонстрированы несколько фотографий, на которых были зафиксированы недочеты при нанесении дорожной разметки. По данным контрольного управления региона, на около десяти участках дорог разных районов республики план по нанесению разметки не выполняется. В связи с этим, можно проехать 200 км и не найти подрядчика, который наносил бы разметку на дороге.

Проверка показала, что дорожная разметка наносилась на неподготовленные участки автотрасс без проведения ямочного ремонта, устранения трещин и других дефектов.

«Я вас уже два раза предупредил, третьего раза не будет. Такая дорожная разметка, я считаю — это преступление», — заявил глава региона, обращаясь к и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктору Жулькову.

В связи с этим Хабиров поручил срочно навести порядок в данной сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены применять новые технологии при ремонте дорог.