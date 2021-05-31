Донецк, , 10:56 — REGNUM Миномётному обстрелу из 120-мм орудий со стороны ВСУ подверглись окраины города Ясиноватая (Донецкая Народная Республика). Об этом 31 мая сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении отмечается, что в направлении города Ясиноватая украинские боевики выпустили девять мин калибром 120 мм. Обстрел начался в 04:50 мск. В СЦКК уточнили, что огонь велся с позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе подконтрольной украинским силовикам Авдеевки.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, сразу же после вооружённого госпереворота в Киеве. Новые власти Украины попытались подавить протесты, начавшиеся в Донбассе после незаконной смены власти.

Читайте также: ВСУ за неделю 15 раз обстреляли территорию ЛНР