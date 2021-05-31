Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 11:04 — ИА Регнум. За январь-апрель 2021 года в Санкт-Петербурге было продано 49 180 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 42% больше, чем за такой же период 2020 года, сообщает 31 мая профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

При этом в апреле 2021 года в Петербурге продали 13 821 машину, рост продаж составил 330% к уровню апреля 2020 года, что стало рекордным показателем за один месяц для петербургского авторынка.

«Нынешний год для петербургского автомобильного рынка лучший за последние семь лет по количеству проданных машин. Последний раз более высокие показатели были отмечены в 2014 году, когда рубль в течение нескольких месяцев упал к доллару на 40%», — отметил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Главной причиной такого роста стала низкая база апреля прошлого года, когда автосалоны просто были закрыты во время первой волны пандемии. Если апрельская тенденция сохранится, то по итогам 2021 года рост автомобильного рынка города может составить 15−20%. При этом в настоящее время в автосалонах Петербурга наблюдается дефицит новых автомобилей.

Лидерами продаж в Петербурге за январь-апрель 2021 года стали бренды Kia, Lada, Hyundai, Renault и Skoda.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за четыре месяца 2021 года составила 9,5% по сравнению с 8,3% за аналогичный период прошлого года.