Назрань, Ингушетия, , 10:48 — REGNUM В Ингушетии земельный вопрос пытались решить с помощью оружия. Спор возник между двумя тейпами. Предотвратить кровопролитие удалось сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Как стало известно, конфликт на почве старого земельного спора произошел 29 мая на улице Набережной в Альтиевском административном округе города Назрань.

«Произошел конфликт с применением травматического оружия между представителями двух тейпов. Причиной инцидента стал длительный земельный спор», — говорится в сообщении МВД по региону.

В настоящее время о произошедшем доложено правительству Ингушетии. В МВД призвали граждан не отстаивать свою правоту с применением оружия или другими запрещёнными законом средствами. Все конфликты можно решить мирно с помощью старейшин и представителей духовенства.