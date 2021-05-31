Элиста, , 10:48 — REGNUM В Республике Калмыкия продлён режим коронавирусных ограничений до 20 июня. Соответствующее решение принято по итогам заседания регионального оперштаба.

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В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Калмыкии остаётся напряжённой. К следующему этапу смягчения ограничительных мер можно приступить только после того, как будет достигнут ряд показателей. По-прежнему в регионе необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, пожилым гражданам — оставаться дома.

При этом праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, состоятся при строгом соблюдении санитарных требований.

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