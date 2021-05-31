Волгоград, 31 мая 2021, 10:49 — REGNUM Легковой автомобиль и маршрутное такси столкнулись 31 мая в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
67-летний водитель ВАЗ-2109 примерно в 09:40 при повороте налево на улицу Дегтярева столкнулся с маршрутным такси Сitroen, движущемся в прямом направлении. В результате столкновения пострадала 61-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ, а также пассажиры микроавтобуса: 21-летняя и 61-летняя женщины и 25-летний мужчина.
На месте находятся две машины скорой помощи. Движение троллейбусов затруднено.