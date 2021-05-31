Кишинёв, , 10:48 — REGNUM За время марафона вакцинации от COVID-19, проходившего во Дворце Республики в Кишинёве с 28 по 30 мая, были привиты более 5,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Молдавии.

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«Мы получили безоговорочную поддержку со стороны администрации Дворца Республики, а также партнеров ЮНИСЕФ и ВОЗ», — сказал пресс-службе государственный секретарь минздрава страны Денис Чернели.

Он отметил, что в стране общее количество вакцинированных от COVID-19 почти достигло 10% населения. В дальнейшем в Кишинёве планируется проводить новые марафоны вакцинации.

Напомним, марафон вакцинации в Кишинёве начался утром 28 мая и проходил до вечера 30 мая. Для получения прививки гражданам Молдавии нужно было только предъявить документ удостоверяющий личность. Участникам марафона предлагали вакцины AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и CoronaVac.

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