Берлин, , 10:49 — REGNUM Военный альянс России и Китая уже стал реальностью. Об этом в интервью газете Die Welt заявил немецкий политолог Йоахим Краузе.

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Эксперт считает, что создание российско-китайского военного альянса мотивировано общими целями двух стран. Прежде всего, чтобы вытеснить Соединённые Штаты из зон собственных геополитических интересов.

«Пекин, как и Москва, рассматривает своё региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», — подчёркивает политолог.

На существование альянса двух стран, по словам Краузе, указывает несколько фактов — регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения.

Эксперт напомнил, что Россия поставила Пекину такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35, а также принимает участие в создании китайской системы ПРО.

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Краузе подчёркивает, что объединённые силы Москвы и Пекина, которые, по данным Global Firepower Index, занимают второе и третье после США место по наиболее мощным вооружениям, превосходят американские по количеству, в том числе и в части ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в американском журнале The National Interest появилась статья с заголовком «Почему Россия — это такая ужасная проблема» и подзаголовком «Америка должна попытаться отодвинуть Россию от Китая и улучшить отношения, сохраняя сдерживание». В публикации прямо признаётся мощный потенциал геополитического союза Китая и России: «Соединённые Штаты больше не могут противостоять Китаю и России на всех уровнях, не подпитывая при этом российско-китайский альянс, который существует уже много лет и сам по себе способен рассеять американскую мощь».