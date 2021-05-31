Москва, , 10:49 — REGNUM В 2021 году в России планируется построить 473 новых детских сада. Об этом 31 мая заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Годом ранее в стране было введено сопоставимое число дошкольных образовательных учреждений, отметил глава Минпросвещения. По его словам, в 2020 году в РФ построили 448 детских садов.

«В планах к 2024 году создать свыше 256 тысяч новых мест для дошкольников», — сказал Кравцов.

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